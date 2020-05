Universitarios y pandemia: ¿Qué se espera para el próximo semestre?

Dijo también que las universidades que tienen menos alcance tecnológico y aquellas con estudiantes de menores estratos socioeconómicos serán las más afectadas.

“Por un lado no contar con plataformas de aprendizaje pone serias limitaciones a la transmisión del conocimiento, y eso desincentiva las matrículas y, por otro lado, históricamente los estudiantes de más bajos ingresos son los más sensibles a desertar ante estreses financieros”, explicó.

Padres de familia piden descuentos

Sandra Rodríguez, quien tiene matriculado a su hijo en una de las universidades privadas de Bogotá, comentó que luego de solicitar a la universidad un alivio financiero le otorgaron un descuento del cinco por ciento en el valor de la matrícula.

“Respuesta que, por supuesto no estábamos esperando de una solicitud que se elevó”, afirmó. Manifestó que las clases virtuales como consecuencia de la pandemiaha sido asumidas en su totalidad por los padres de familia. “Pagos de servicios, Internet, todo esto se incrementó”, señaló.

Y agregó que “en cambio, las universidades no están asumiendo gastos administrativos como personal de aseo, cafetería… Es totalmente injusto”.

Estudiantes

Por otra parte, no todos los universitarios están conformes con el modelo virtual establecido. Esto también los pone a dudar sobre lo que harán en el segundo semestre.

“Yo no me estoy conforme con las clases, no es una modalidad que yo haya elegido realmente”, dijo una estudiante al tiempo que agradecía los esfuerzos realizados por parte de profesores.

Otro universitario comentó que en su casa no hay servicio de internet por lo que diariamente debe salir a otras zonas para acceder a sus clases: “Tengo que trasladarme hasta otro lugar, y exponerme a que me dé el virus o que la Policía me ponga un comparendo”.

Gobierno nacional

Por causa de la pandemia por COVID-19 y el efecto originado, el Gobierno nacional decretó la creación del Fondo Solidario para la Educación con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo. 1.5 billones de pesos estarían destinados directamente para líneas de créditos en instituciones de educación superior.