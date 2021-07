La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) aseguró que, en 2020, uno de cada cuatro arrendatarios se colgó en el pago de los cánones por cuenta de la pandemia de la covid-19.

El presidente de Fedelonjas, Daniel Vásquez Franco, explicó que el sector de actividades inmobiliarias tuvo un fuerte impacto debido a la llegada de la pandemia del covid.

"Principalmente durante marzo, abril y mayo (de 2020), que fueron los meses en que el país prácticamente estuvo en un confinamiento total, en un cierre de todas las actividades”, señaló Vásquez.

Le puede interesar: Precio del gas propano subirá a partir de este 15 de julio en todo el país

Indicó que en el caso de los arrendamientos el impacto fue muy fuerte en estos primeros meses, de maro a junio de 2020, por el cierre total de actividades debido al confinamiento y la pandemia.

"Se presentó un incremento sustancial en los niveles de no pago en los contratos de arriendo de inmuebles residenciales y no residenciales. En el caso de la vivienda, el indicador de no pago llegó a unos indicadores históricamente altos del 25% de lo pago", dijo Vásquez.

Incluso, el presidente de Fedelonjas reveló que esos niveles de no pago de arriendo llegaron a ser "superiores en meses posteriores, como mayo, que llegó al 41%”.

“En el caso de las ventas de inmuebles, la imposibilidad de celebrar escrituras públicas de las ventas de los inmuebles debido al cierre de las autoridades encargadas de estas actividades, pues no fue posible concretar esos negocios que con muy buena marcha venían en los primeros meses del año. Sin embargo, a partir de la apertura del sector de actividades en junio paulatinamente se fueron reactivando esos niveles de ventas”, dijo.

A renglón seguido, mencionó que “en el caso de la vivienda nueva, con el apoyo que dio el Gobierno a través de los programas de subsidios de adquisición de vivienda nueva, indudablemente generaron una dinámica positiva de reactivación de ese segmento”.

“Para los colombianos fue claro que la vivienda era un activo sólido, era una inversión segura y por ende las transacciones en vivienda usada también empezaron a dinamizarse. Además, un sector financiero líquido con unas tasas de interés adecuadas, las más bajas de los últimos diez años, permitían tener ese acceso a crédito para tener esas decisiones de compra”, agregó Vásquez.

También se refirió a la reactivación que ha tenido el sector: “Desde junio al cierre del año, ese indicador de no pago de los contratos de arrendamiento fue reduciéndose hasta llegar al cierre del 31 de diciembre de 2020, a los niveles históricos normales de 10% de no pago frente al total de los inmuebles que administraban las inmobiliarias afiliadas a las lonjas que hacen parte de Fedelonjas”.

Lea también: Precios de la gasolina y el ACPM seguirán estables en lo que resta del mes de julio

Según información de Finca Raíz, entre enero y junio de 2021 se han publicado 361.900 inmuebles (aparta estudios, apartamentos, casas y comerciales) en arriendo en Colombia. De este total, 259.000 son residenciales, es decir, 71% de la oferta es de inmuebles residenciales.

En solo residenciales hubo un crecimiento de 34% de oferta. En cuanto a los inmuebles comerciales tuvo un decrecimiento de 14%, ya que las personas no está buscando la misma cantidad de locales u oficinas en buena parte, por la pandemia.