Unos 270 tripulantes colombianos de un crucero piden autorización para ingresar al país

Desde hace poco más de 80 días, un grupo de tripulantes de la compañía de Cruceros Norwegian Cruise Line permanecen en alta mar y, entre ellos, 273 colombianos con la incertidumbre a bordo por cuenta del nuevo coronavirus, la pandemia que hoy paraliza al mundo.

Desde aguas del mar Caribe, donde permanece a la deriva en cuarentena permanente desde el pasado 13 de marzo, Daniel Carrillo, de 53 años de edad y quien se desempeña como mesero, en representación de sus connacionales, lanzó un SOS tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades competentes para que les permita desembarcar en Colombia y retornar a cada uno de sus hogares.

Carrillo afirma que la compañía gestionó un viaje de retorno con toda su tripulación hacia Latinoamérica, zarpando desde Miami el pasado 23 de mayo, pero de no poder desembarcar; tendrían que regresar y seguir deambulando por el océano.

‘Llamado humanitario’

“El crucero que va a llegar a Santa Marta se llama ‘Oceanía’ y el barco se llama ‘Marina’. Lo único que queremos es que, a manera de derechos humanos o ayuda humanitaria, no vayan a dejar que el barco se venga y nos traiga de regreso porque ya llevamos dos meses y medio a bordo y no nos han solucionado nada, pues la ley de allá no permite y la ley de acá tampoco, entonces no podemos de ninguna forma llegar”, expone el tripulante.

Agrega que “si nos llevan y no nos pueden descargar en Colombia, después es difícil que nos vayan a regresar en otro crucero sin tener razones y pueden presentarse más problemas para nosotros”.