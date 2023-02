Uso de plaguicidas: Investigadores encontraron rastros de agroquímicos en niños campesinos de Bogotá

Los niños con problemas de aprendizaje de Usme

Usme es una localidad de Bogotá en la que todavía se respira campo. Está rodeada del verde de las montañas y sus cultivos de papa, cebolla y arveja.

En uno de esos cultivos trabaja Camilo, tiene 13 años y grandes ojos azules. Sin soltar el azadón nos contó que dejó de estudiar y desde los 10 trabaja arando a tierra.

¿Y estás en el colegio?

-No señora-

¿Y por qué?

-Porque no me gusta-

“Si no sirve para el estudio, que sirva para el trabajo”, es lo que sentencia su padre, quien está a pocos metros acomodando los bultos de papa que ha recogido.

“Él quedó en cuarto de primaria. No quiere hacer caso y no quiere ir al colegio. Ya que no sirve para el estudio, que sirva para el trabajo, por eso lo traigo para acá”, comentó.

Camilo es uno de los 232 niños que hizo parte del estudio realizado por investigadores, quienes en los últimos años demostraron la relación existente entre los plaguicidas usados en los cultivos y el déficit de atención y problemas de aprendizaje de los menores de varias zonas rurales de la capital colombiana.

“Muchos chicos sienten que el estudio no es lo de ellos; abandonan la escuela y se ponen a trabajar. Los niños se esfuerzan mucho y sienten que no logran entender las matemáticas o que no logran sacar las ideas principales de una lectura; todo esto se convierte en cosas muy complicadas para ellos y para las familias, explicó Carlos Alberto Méndez Orjuela, orientador del colegio El Destino, ubicado en una de las veredas de Usme.

Es hora del recreo. Los estudiantes corren por el campo abierto; otros suben y bajan de los columpios, mientras el profe nos cuenta esto:

“En los colegios identificamos niños con dificultades de aprendizaje y generamos unas listas. En las listas de este colegio aparece afectado el 20 por ciento de estudiantes y ese es un porcentaje muy alto”, indicó.

En Usme la mayoría de los habitantes tienen sus propios cultivos, o sino, tienen al lado o al frente los de sus vecinos; y en estas parcelas se usan agroquímicos, lo que podría explicar el riesgo potencial para los niños.

“Al frente del colegio El Destino, en menos de 100 metros hay un cultivo de arveja; entonces, en el momento en que hacen la aspersión, todo alcanza a llegar a la institución y afecta la salud de nuestros niños”, relató Carolina Beltrán.

Ella tiene un hijo de 10 años quien hizo parte del grupo de niños que fue analizado por los investigadores.

“Él lleva un desarrollo cognitivo realmente lento; cuando le hicimos la prueba cognitiva, el psicólogo me dijo que realmente presentaba un déficit de atención bastante fuerte”, manifestó.

A su hijo José ya le contaron sobre los resultados del estudio:

-Me dijeron que tenía rasgos de químicos por los cultivos-

¿Y qué piensas sobre eso?

-Que puede afectar a los niños de la zona-

¿Eso te preocupa?

-Sí me preocupa y mucho-

En otra zona de Usme vive Karen Garzón. Para hablar de su niña, se sentó en unas rusticas tablas de madera que hacen las veces de silla, mientras a su espalda tiene un sembradío ajeno que parece desprenderse de las imponentes montañas que están a su alrededor.

"Ella es una niña de casa, se llama Sharin, tiene 12 años, y se le dificulta la concentración. Nosotros vivimos en veredas y alrededor de nuestra casa hay cultivos, por supuesto; pero ella no tiene contacto directo con los químicos”, precisó.

Sharin desde que nació ha vivido en la misma casa y su padre, aunque es agricultor, no es el encargado de las labores de fumigación. Ella también ha empezado a entender los resultados de los análisis que le hicieron para determinar si en su cuerpo había residuos de los plaguicidas que se usan en los cultivos para la eliminación de insectos y hongos.

“Yo a mi hija le dije: ¿te acuerdas del examen que te hicieron en tus uñitas, en tu cabello? Y me comentó que sí lo recordaba. Enseguida me preguntó si eso le traía consecuencias, y le expliqué que seguramente su falta de concentración no es por falta de compromiso sino por los químicos que ya tiene en su cuerpo. Ella me preguntó que cómo se eliminaba eso, y le dije que no lo sé”, relató.

Quien tampoco lo sabe es otra mamá que se llama Claudia Camargo; señala los cultivos que tiene en su finca. Arrulla a la bebé que tiene en los brazos, y expresa preocupación por su niña de 13 años, quien, de acuerdo con los estudios, también tiene en su cuerpo residuos de plaguicidas, o en palabras de los investigadores, residuos de agro tóxicos.

“Esto es muy preocupante. Yo me pregunto: ¿Ahora qué sigue? ¿cómo vamos a enfrentarnos a esta realidad?, ¿cómo vamos a exigir mayor control al gobierno?, ¿qué se debe hacer para que nuestros niños no se compliquen más?

En Usme, aunque hay niños afectados por plaguicidas, todo parece tan tranquilo y tan normal como el paisaje que rodea a esta localidad de Bogotá.

Qué dice la normatividad sobre el uso de plaguicidas

De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del Departamento de Salud de los Estados Unidos, “dependiendo de la cantidad y duración de la exposición, respirar o ingerir clorpirifos puede producir una variedad de efectos sobre el sistema nervioso, desde dolores de cabeza, visión borrosa, y salivación hasta convulsiones, coma y la muerte”.

En el caso del Mancozeb, una sustancia usada para el control de enfermedades fungosas en los cultivos, es considerado probable cancerígeno humano por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

La comercialización de las dos sustancias, considerados entre los ingredientes activos más usados en Colombia, está permitida en el país.

La red hospitalaria, autoridades distritales y otras universidades se han sumado al esfuerzo que hoy busca, en primera instancia atender y acompañar a los niños que han sido afectados y, por otro lado, promover un modelo distinto de producción en el que el uso de plaguicidas, en el agro colombiano se reduzca, a su mínima expresión.

Por Herlency Gutiérrez y Javier Jules