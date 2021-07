¿Variante Delta del coronavirus ya circula en Bogotá? Esto dicen los epidemiólogos

Lyda Osorio, médica epidemiología de enfermedades infecciosas y docente Universidad del Valle, señaló a su turno que "se han demostrado infecciones con la variante Delta en personas que ya están vacunadas, principalmente en aquellas que todavía no han completado el esquema de vacunación".

Los epidemiólogos aseguran que esta es una cepa que tiene un 60% más de transmisibilidad, pero que los cuidados para la prevención de está variante son los mismos que se tienen con la covid-19.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifiesta que los síntomas de la delta son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreciones nasales, fiebre y tos.

Lea también: El 85 % de los pacientes UCI por covid-19 en Colombia no se vacunaron

Diego Acosta, sobreviviente de la covid-19, relató que "estuve hospitalizado con oxigeno; me contagie dos veces y tengo miedo que esa variante Delta este rondando por Bogotá y no lo sepamos, porque igual los estudios son muy demorados; me quiero vacunar y no puedo por mi edad".

A su turno Yaneth Martínez, quien estuvo internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de la covid-19 debido a las comorbilidades con las que vive, pidió evitar aglomeraciones que solo pueden generar más contagio.

"Aunque en algunos casos no es grave, en otros puede ser letal; yo estuve entubada y fue difícil, así que hay que seguirse cuidando, el virus vino para quedarse", contó.

Los epidemiólogos consultados coinciden en que esta variante Delta del coronavirus ya estaría en Bogotá, teniendo en cuenta en la ciudad capital no hay control en el aeropuerto Internacional El Dorado.