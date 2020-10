Veterinarios difamados, otra tendencia de las redes sociales

Carolina García dijo que “yo también he sido víctima de ciberacoso y realmente deseo que nunca a nadie le pase, porque se afecta nuestra profesión, nuestro ser, nuestra tranquilidad y nuestra seguridad”.

Su colega, Jader Celis, relató que “recibimos ciberacoso con amenazas, incluso rompieron los vidrios de nuestra camioneta”.

El veterinario Víctor Manuel Acero observa constantemente “comentarios en las redes sociales sobre la clínicas donde se han realizados diversas cirugías y hospitalizaciones e, incluso, hay insultos de forma personal”.

De interés: El rebusque de la 'bici', nueva tendencia en las calles bogotanas.

A través de una red social “a unos clientes les llegó por mensaje de texto que yo era una rata, también intimidaron a mi familia y a mis hijos”, dijo a su turno Ana Lucía Celis.

Varios de ellos coincidieron en que los grupos más reaccionarios están en Facebook, compuestos por personas que se denominan “animalistas”, en el que habitualmente se publican las quejas.

María Cristina Genoy, miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (Acoves), aseguró que en muchos casos son acosados incluso simplemente por cobrar por su trabajo.

Puntualizó que “se atribuye a que se cobre o no por los servicios veterinarios. En ese momento se genera matoneo en redes, donde van a juzgar al médico y dicen que ‘por qué no lo salvó’, ‘por qué no tiene vocación’ o ‘por qué no atiende por amor a sus pacientes’”.

Voz de mujer: El equipo que busca que las mujeres vayan al trabajo en bicicleta

Jenny García está en Estocolmo, Suecia. Ella y María Cristina decidieron visibilizar lo vulnerables que son estos profesionales ante las reacciones desmedidas de redes sociales, no solo en Colombia sino en el mundo.

“El caso que más me impactó en el país donde me encuentro fue el de una médica veterinaria que era recién egresada y por su falta de experiencia tuvo un error con la mascota de un propietario”, recordó.

Reactivación en Bogotá: Sanandresito espera a que le llegue la Navidad.

Advirtió que “fue tanto el ataque psicológico que ella decidió terminar con su vida”. Ambas han documentado al menos veinte casos de difamación a veterinarios colombianos.

“Nos encontramos situaciones de colegas que tuvieron amenazas de muerte, amenazas a su integridad física, encontramos un caso en el que fue agredido el padre del colega”, enumeró María Cristina Genoy.

De coyuntura: Los dos condenados que serían inocentes, tras confesión de las Farc sobre asesinatos.

Cuando veterinarios pierden a una mascota, a menudo sufren de un transtorno llamado Fatiga por Compasión. Se produce cuando alguien debe tomar decisiones morales difíciles y está en contacto con personas y animales que sufren. Si a eso se le suma el ciberacoso y la agresión, las consecuencias podrían ser nefastas para estos profesionales.