Víctimas de la pandemia: Orlando Soto Pico, el médico que brindaba consultas gratuitas

En Montería, Córdoba, falleció Orlando Alfredo Soto Pico, quien era médico, especialista en Salud Ocupacional. Su hijo Billy lo recuerda como una persona amorosa, y humilde.

“Era noble de corazón, sencillo, buen familiar, y buen amigo”, comenta.

Dijo también que su padre era diabético desde hace más de 20 años. “Pero era una diabetes controlada, él se inyectaba a diario y se acostumbró a vivir con esa diabetes. Él caminaba, se ejercitaba, pero llegó la enfermedad del covid-19 y se lo llevó”.

Billy, recordó además las consultas médicas gratuitas que brindaba don Orlando Soto Pico.

“Él era de los médicos de los de antes, que la consulta para los amigos, era una visita desde las 9 am hasta las 5 pm, y no tenía ningún valor, solo el valor de la amistad. Era de esos médicos que hoy nos hace falta”, indicó.

Relató también el momento en que su padre ingresó al hospital por causa del Covid-19.

“Cuando mi papá ingresó lo intubaron esa misma noche, yo lo ingresé a las 7 pm y a las 4 am nos dijeron que tuvo un contratiempo, no supe más de él; me llamaban cada dos días, para comunicarme sobre su estado”.

El médico Orlando Alfredo Soto Pico falleció el pasado 21 de julio. 10 días después falleció su esposa Suray del Rosario Madrid Villalba por la misma enfermedad.