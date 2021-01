Víctimas de la pandemia: Roberto Bojacá y su amor por su familia

Esperanza Bojacá recuerda a su padre quién murió por covid-19. Comenta que era una persona alegre, responsable y trabajadora; un hombre que amaba profundamente a su familia.

“Yo tengo 31 años, y mi hermana tiene 37 años; mi papá estaba presente en cada momento de nuestras vidas, en las decisiones que tomábamos. Era divertido, una persona muy positiva, a pesar de los problemas que tuviera nunca se quejaba, siempre veía que todo se podía resolver”, relató.

Roberto Bojacá García, era propietario de busetas, sin embargo, como consecuencia de los efectos económicos generados por la pandemia decidió conducir uno de los vehículos.

“Él tomó uno de esos vehículos y empezó a manejarlo; a nosotros nos daba mucho miedo. Entonces empezamos a extremar las medidas, le dijimos que se cuidara; él separó las cabinas de las busetas, mi mamá le tenía lista la comida para que él no comiera por fuera, y siempre le recordábamos que se cuidara mucho”, manifestó la menor de sus hijas.

A pesar de las precauciones se dio el contagio. “Cuando veo a mi papá salir de la casa, me di cuenta que estaba muy mal, él no hablaba, el color de su piel no era normal, era como gris”, recuerda.

A pesar de la atención hospitalaria su estado se complicó: “Llegó el momento de intubarlo, yo le hice videollamada, y fue la primera vez que lo vi tan vulnerable, estaba asustado, él me preguntó por mi mamá, por un tío que también estaba enfermo, y les mandó saludos, que los quería mucho, y fue lo último que dijo”.

Roberto Bojacá García murió el pasado 20 de noviembre. Su familia resalta el amor que siempre manifestó.