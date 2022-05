Viruela del Mono en realidad no es de preocupación: epidemiólogos 

El epidemiólogo Jaime Ordoñez, afirmó que los colombianos no deben preocuparse por la Viruela del Mono, al ser una enfermedad conocida por médicos y científicos a nivel mundial.

El experto dijo que esta enfermedad surgió en los años 50 al ser detectada por primera vez en monos, teniendo como principal mecanismo de transmisión los roedores.

“El brote que se observa en el mundo de viruela del mono, en realidad no es de preocupación, teniendo en cuenta que esta enfermedad se detectada por primera vez en monos, se observa en algunos países de África central y este brote que se observa ahora en pacientes de Europa, Canadá y algunos de Estados Unidos”, indicó.

Resaltó que el mecanismo de contacto de esta enfermedad es muy diferente al de la covid-19 por lo que no se puede decir es que es de fácil trasmisión.

“Se necesita un contacto muy estrecho, casi que por piel a piel o estornudo directo, porque las partículas no viajan todo lo que podrán viajar como lo es con el covid-19", explicó.

Manifestó que al tratarse de un virus diferente, este tiene otros ritmos y velocidades para su contagio.

“Al tratarse de un virus que está hecho con ADN y no ARN es mucho más pesada la cadena por lo que no pueden viajar tanto y no pueden cambiar en grandes proporciones por lo que es el mismo virus que se ha visto anteriormente”, manifestó.

Por su parte el profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, Juan David Ramírez, afirmó que la transmisión de la Viruela del Mono, ocurre principalmente por medio del contacto con fluidos corporales, lesiones cutáneas o gotitas respiratorias de animales infectados.

“Esta enfermedad puede infectar una variedad taxonómicamente amplia de especies de mamíferos. Por ejemplo, varios estudios epidemiológicos de la República Democrática del Congo han implicado a las ardillas que habitan en áreas agrícolas como candidatas para mantener la transmisión viral entre las personas en los asentamientos cercanos”, dijo.

Recalcó que el modo clásico de transmisión de esta infección se basa en la exposición a animales vivos o muertos por medio de la caza o la manipulación de carne de monte.

“De hecho, desde la década de los 2000, ha habido un aumento en el número de casos de viruela del mono en todo el mundo y brotes asociados con el contacto con roedores africanos vendidos como mascotas”, explicó.

Los expertos advirtieron que la sintomatología y las manifestaciones clínicas de la Viruela del Mono se asemejan a las de la viruela e incluyen características clínicas como fiebre, escalofríos, mialgia, dolor de cabeza, letargo e inflamación de los ganglios linfáticos, seguidas de una erupción cutánea, con un período de incubación que varía de 5 a 21 días.

No obstante, un diagnóstico definitivo de la Viruela del Mono sólo puede establecerse mediante pruebas de laboratorio.

Sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que las muestras óptimas para el diagnóstico incluyan el muestreo directo de las lesiones: como frotis de exudado de lesiones vesiculares o costras almacenados en un medio de transporte seco, estéril, no viral y tubo de ensayo frío.