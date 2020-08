Volver al país: la odisea de los colombianos atrapados en el exterior por la pandemia

“El tiquete me costó 550 dólares y se trataba de solo un pasaje de regreso”, comentó. Explicó que ante la situación indagó con Avianca por el valor del pasaje.

“Me respondieron que el pasaje estaba costoso porque venía con la separación, o sea que el vuelo no venía completo”, indicó. Y agregó que su sorpresa fue mayor el día que abordó el avión puesto que “no había ni un espacio, veníamos todos apiñados, no cabía ni un alma en ese avión”.

Desde México llegó Juliana en un vuelo humanitario. Ella estaba de vacaciones. Esta fue su impresión al ingresar al avión y ver a los auxiliares de vuelo:

“Nos dio risa al entrar porque no se sabía si estábamos entrando a un quirófano o a un avión porque todas las chicas estaban súper protegidas con sus gorros, y sus caretas”.

Indicó que los comentarios dentro del avión correspondían al valor del pasaje, puesto que 500 dólares es el valor de un tiquete de ida y regreso, y era eso lo que en esta oportunidad pagaban para regresar al país.

“Todo el mudo decía ‘humanitario’, de humanitario no tiene nada, el que tiene billete es el que viaja en ese vuelo, el que no tiene se queda”, manifestó.

Dijo que ante la necesidad de regresar estuvieron dispuestos a pagar lo exigido. En cuanto a los requisitos para abordar comentó que la prueba COVID no fue solicitada, y que solo les preguntaron si habían estado con personas contagiadas o que, si en un tiempo llegaron a estar contagiados, “nos hicieron llenar un mundo de papeles”.

En Nueva York se encontraba Nancy. Comentó sobre otro de los requisitos exigidos y de inmediato cumplimiento al llegar a Colombia, el cual correspondía en firmar un documento donde se responsabilizaban a hacer cuarentena.

“Nos dejaban tomar un transporte público para las personas que no vivíamos en Bogotá”. Añadió que, al llegar a Bogotá, pagó 800 mil pesos adicionales para ser trasladada a su casa en Medellín.

“A mí nunca me llamaron para verificar si estaba cumpliendo la cuarentena, pero si conozco a varias personas que sí las llamaron a diario”, señaló.