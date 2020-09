Vuelven las bibliotecas con sus espacios de lectura, estudio y silencio

Al visitar la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá encontramos a una persona por mesa; anteriormente se podían sentar cuatro. En el área de conectividad hay un espacio entre cada computador. Personas de diferentes edades estaban allí, usuarios que en cuarentena extrañaron ese espacio.

Rafael Tamayo Franco, gerente de la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, comentó que durante la cuarentena le llegaron muchas solicitudes de usuarios que pedían que las abrieran.

“Abran las bibliotecas porque si no las abren voy a perder el semestre. En el único lugar donde yo me puedo conectar a internet o donde me prestan un portátil es en la biblioteca del barrio”, dijo que este era una las solicitudes más frecuentes.

Pero también hay quienes extrañaron las bibliotecas porque en ellas encuentran deleite. Daniel, quién tiene doce años y cursa séptimo grado, comentó que tiene por costumbre visitar estos espacios. “Es la alegría para cualquier persona”, manifestó con contundencia.