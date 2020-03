ABC del uso correcto del tapabocas

Aunque son muchos los mitos que han surgido sobre el uso del tapabocas en las últimas semanas, es importante tener presente que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que no tienen los síntomas respiratorios "no requieren una máscara médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a personas no enfermas".

De modo que solo sería necesario usarlas en caso de presentar los síntomas y no como medida de prevención.

Según Carolina Gonzalez Hurtado, gerente nacional de enfermería de clínica Colsanitas “el uso del tapabocas es importante si tiene síntomas evidentes de enfermedad respiratoria o si va a estar en lugares con alto nivel de afluencia y/o centros médicos, donde hay mayor probabilidad de contagio del virus. Sin embargo, el uso del tapabocas debe ser de manera controlada y consciente.” por eso, la experta en salud resuelve algunos mitos y verdades sobre el uso del tapabocas.

Por lo tanto, si usted no presenta ningún síntoma respiratorio no lo debe usar. Se debe tener control en el uso de este artículo y no acaparar su compra de manera desmedida. Para prevenir el contagio de Coronavirus, lo más recomendable es que mantenga hábitos de higiene constante como el lavado de manos y, en lo posible, permanezca en casa mientras se controlan los índices de contagio.