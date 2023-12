Acemi advierte: MinSalud no ha tomado medidas para evitar crisis financiera del sistema 

El gremio de las EPS del régimen contributivo, Acemi, lanzó un mensaje de urgencia para que el Ministerio de Salud garantice los recursos del financiamiento sectorial y la atención en salud de la población colombiana.

La presidenta de la entidad, Ana María Vesga, aseguró que es importante que se definan con prontitud las acciones para asegurar la suficiencia de los recursos de la salud y el pago de los valores adeudados a las EPS.

“A pesar de los múltiples llamados al Gobierno Nacional para realizar un ejercicio de ajuste a la UPC para 2024 que reconozca el mayor gasto en salud y las desviaciones acumuladas de los últimos años, que han venido deteriorando la situación financiera de las EPS, así como a honrar el pago oportuno de los Presupuestos Máximos corrientes y sus ajustes, a la fecha, el Ministerio de Salud no ha tomado las medidas necesarias para evitar una crisis financiera mayor en el Sistema”, indicó.

El gremio de estas EPS aseguró que se mantiene la preocupación en torno a unos temas financieros que no han sido definidos.

“Vemos con preocupación el ejercicio de cálculo de la UPC, que se construye a partir de la información de vigencias anteriores suministrada por las EPS, el cual ha sido en años anteriores objeto de revisiones y discusiones que involucran a las aseguradoras y que para esta fecha ya había tenido espacios técnicos de la Comisión, con el fin de proferir la resolución de incremento de la UPC los últimos días del año”, dijo.

La ejecutiva señaló que hasta el momento no se han tenido estos acercamientos ni diálogos en los que puedan ser tenidas en cuenta sus opiniones para construir de forma conjunta y consensuada estas cifras.

“De manera inédita, dichos espacios no han sucedido, no se conocen los resultados del cargue de la información de suficiencia y no hay señales del referido incremento”, sostuvo.

Vesga fue enfática en señalar que, como lo han advertido, un incremento que no refleje la realidad de gasto del Sistema y se quede corto en el estimado, como ha sucedido en los últimos años, sería de la mayor gravedad para la estabilidad del sector y la oportuna y correcta atención de los pacientes.

“Sólo hasta octubre pasado, el Ministerio de Salud pagó a las EPS los presupuestos máximos que financian tecnologías no financiadas por la UPC de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. Un retraso de más de tres meses que afectó las finanzas de las EPS, generó problemas de desabastecimiento y ha ido afectando de manera creciente la atención de los pacientes de dichos servicios y tecnologías”, manifestó.

Sostuvo que nuevamente, sin justificación alguna, el Ministerio de Salud no ha pagado a las EPS los Presupuestos Máximos de noviembre y diciembre, a pesar incluso de haber solicitado desde el Gremio la utilización del giro directo para estos recursos, a fin de asegurar el flujo adecuado a los proveedores de dichas tecnologías.

“Esta falla reiterada se constituye en un incumplimiento sin precedentes, por parte del Ministerio de Salud, en su obligación de asegurar el pago oportuno y suficiente de estos recursos, que son su exclusiva responsabilidad. Los afectados por esta omisión son, entre otros, decenas de miles de pacientes de enfermedades de alto costo que no deben interrumpir sus tratamientos y corren riesgo de vida”, añadió.

Destacó que no se entiende por qué, a pesar de contar con recursos de la adición presupuestal por más de dos billones de pesos, que serían suficientes para pagar los Presupuestos Máximos de noviembre y diciembre de 2023 y parte de los ajustes de 2022, se ha destinado parte de la adición a otros proyectos.

“Con esto se está exponiendo el cierre del aseguramiento para 2023 y generando una tensión innecesaria al Sistema de salud. Se requiere entonces la acción urgente del Ministerio de Salud sobre este que es un asunto prioritario, inaplazable y esencial del aseguramiento en salud de toda la población colombiana y cuya injustificada demora afecta a todo el sector y olvida que son los pacientes quienes sufren las consecuencias”, puntualizó.