Adres abre nuevo proceso de licitación para auditar cuentas de la entidad

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, afirmó que se viene trabajando por superar las dificultades que ha generado el proceso de licitación para contratar auditores en la entidad.

El funcionario señaló que tras esta problemática se abrió un nuevo proceso con más oferentes para evitar que se vuelva a presentar esta dificultad.

“Si tenemos algún retraso en los procesos de auditoría, porque recibimos este tema en curso para la auditoría de estas cuentas, que desafortunadamente quedó desierta, por lo que hay que iniciar un nuevo proceso”, indicó.

Lea: Salvatore Mancuso permanecerá en EE. UU. al menos hasta febrero de 2024

Martínez fue enfático en señalar que al presentarse este problema decidió cambiar algunos puntos importantes de esta nueva licitación.

“Ya no vamos hacer una forma de auditoría sino cuatro porque el país no puede estar sometido a que se caiga un contrato o contratista y todas las cuentas queden esperando auditoría, por lo que se abrió para cuatro firmas en el país para que no se vuelva asumir este riesgo”, manifestó.

Apuntó que por esta medida se pondrá al día el tema de las auditorías.

Le puede interesar: Comienza colaboración de Nicolás Petro y Day Vásquez en la Fiscalía por los 'narcopagos'

Destacó que son más de 56 mil las cuentas mensuales que está verificando la entidad.

“Tuvimos que contratar más de 100 auditores para garantizar este proceso mientras que soluciona este tema de la licitación”, indicó.

Subrayó que es importante señalar que se necesitan los procesos de autoría para garantizar que este proceso de las cuentas sea mucho más ágil.

El director de la Adres afirmó que esta dificultad ha permitido evidenciar que no conviene dejar en manos de un solo proceso o una sola firma toda la revisión de cuentas de SOAT del país.

“Por eso el proceso nuevo llama cuatro firmas en todo el país para que se tengan cuatro firmas de auditorías, y no se asuma un riesgo de esta gravedad”, puntualizó.