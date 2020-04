Aislar el coronavirus en Colombia permite 'conocer al enemigo': investigadora Zulma Cucunubá

A su vez, la experta aseguró que a futuro habrá que hacer un estudio de 'seroprevalencia', para saber qué proporción de la población ha adquirido inmunidad del virus.

“Ahí es cuando nos daremos cuenta qué tanta inmunidad se ha adquirido en las ciudades o en todo el país y eso solo se podría saber a través de una muestra representativa, para empezar a focalizar estrategias, las cuales en este momento son difíciles, pero más adelante con la nueva información se podría tener en cuenta”, manifestó.

Extensión de la cuarentena

La médica epidemióloga señaló que hasta el día de ayer (lunes) se podía observar el efecto que ha tenido en el país el cierre de los colegios y la cuarentena de Bogotá.

“A partir de hoy (martes) se empieza en ver el efecto adicional de la cuarentena nacional generalizada en Colombia, lo que permitirá tomar otras decisiones”, subrayó.

A su vez, dijo que el aislamiento inteligente es lo que ellos han llamado “la mitigación”, que significa que las poblaciones más vulnerables están en cuarentena aisladas en donde a los contagiados se atienden y se hace seguimiento de contactos teniendo una parte de la población funcionando.

Más en: Experta explica para qué sirve el aislamiento del coronavirus de la U. de Antioquia

“El escenario de la mitigación lleva a una sobrecarga de los sistemas de salud necesariamente o al menos así nos lo mostraron las experiencias en Asia y Europa sin cuarentena generalizadas”, manifestó.

La investigadora subrayó que “el problema es que para que no se tuviera trasmisión se tendría que tener una cuarentena generalizada hasta que apareciera una vacuna, pero no sabemos cuándo pueda ocurrir un año o dos; por lo que no es viable estar en cuarentena tanto tiempo”.

Destacó que se tendrá que poner en marcha un equilibrio, donde pueda haber mitigación y supresión; pero ello se requiere de la ayuda de la tecnología, la disponibilidad de pruebas diagnostica, la capacidad de los hospitales y otras tecnologías para identificar casos y contactos.