Alejandra Villafañe: ¿Cuál era el tipo de cáncer que padecía?

“Desde el 12 de mayo me diagnosticaron esta palabrita que no está tan chévere pronunciar, ha sido un largo proceso...”, indicó la actriz y aunque no explicó claramente de qué se trataba, varios medios de comunicación en ese entonces, señalaron que se trataba de cáncer.

“Este registro de la Alejandra en julio del 2023, es para ustedes hoy y para mi yo del futuro. Aleja, mañana 5 de julio, es tu segunda cirugía, eres una dura. Los que te quieren están orando por ti. Dios los bendiga a todos”, escribió Alejandra en esta publicación. }

El 11 de julio Villafañe, hizo público un video en el que aseguraba que ya había pasado por una intervención quirúrgica, pero que los resultados no estaban siendo los esperados. “La cirugía se complicó un poco y por ende el post no ha sido tan fácil, aun así fue una cirugía exitosa, al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso y el urólogo que entró a última hora también, todos los que estuvieron en mi cirugía, son demasiado, gracias”.