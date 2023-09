Alerta por aumento de casos de enfermedad silenciosa en el hígado: médicos hacen un llamado

La cirrosis es una enfermedad crónica e irreversible del hígado cuya causa más frecuente es el consumo de alcohol a largo plazo. Sin embargo, hay algunas personas que consumen poco o nada de alcohol que pueden presentar cirrosis.

Los especialistas de la Clínica Mayo en Estados Unidos alertan por el incremento de casos entre hispanos y niños de la enfermedad no alcohólica del hígado graso llamada también esteatosis hepática no alcohólica. Esta es una enfermedad silenciosa en la cual el hígado se inflama y progresa hasta convertirse en cirrosis o en insuficiencia hepática. Esta acumulación de grasa adicional en el hígado no tiene como causa el consumo de alcohol.

"El informe establece que el 48% de la población hispana en Estados Unidos tiene enfermedad del hígado graso, es decir que casi la mitad de los hispanos que viven allí la padecen y muchos no saben que la tienen ya que no presenta síntomas, aunque a medida que avanza se puede presentar sensación de debilidad, pérdida del apetito y náuseas”, indica la Dra. Blanca Lizaola, directora médica del Centro de Trasplantes Hepáticos de Clínica Mayo en Arizona.

Actualmente, esta enfermedad hepática también es la más frecuente en los niños en los Estados Unidos, y afecta a aproximadamente a 8 millones de niños y adolescentes. Los factores de riesgo incluyen obesidad, colesterol alto, resistencia a la insulina y niveles altos de glucosa en la sangre.

"Creemos que está relacionada con la falta de ejercicio y actividad física. Vemos más niños viendo televisión, jugando videojuegos en lugar de estar jugando al aire libre y con una alimentación poco saludable, todos factores de riesgo”, sostiene la Dra. Lizaola.

Esta enfermedad del hígado se puede tratar y revertir si se identifica y se trata antes de que se presente cirrosis.

Entre los factores de riesgo se encuentran:

Obesidad

Colesterol alto

Diabetes

Presión arterial alta.

Solamente los cambios en el estilo de vida pueden controlar o incluso revertir la acumulación de grasa en el hígado. Para evitar la enfermedad no alcohólica del hígado graso, los expertos recomiendan mantener un peso saludable, tener una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente.