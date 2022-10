Un fuerte llamado de atención le hizo el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, a los agentes especiales, liquidadores, interventores y contralores designados por la entidad, en los diferentes procesos de liquidación y vigilancia especial a las EPS en el país.

En una reunión de seguimiento a la gestión de estos funcionarios, les dijo que no se pueden perpetuar en estos cargos adelantando los mismos procesos en estas entidades de salud.

"Algunos agentes especiales han encontrado comodidad y se quieren perpetuar y eso no lo vamos a permitir. Dentro de las asignaciones que se les dio no había una que decía perpetuarse en el cargo sino actuar de manera correcta y cumplir con sus funciones", dijo en la cuenta de Twitter de la Supersalud.

Agregó que al hacer una evaluación de la gestión de cada uno de ellos encontró que el balance no es positivo ante las necesidades que se tienen en el sistema de salud de mejorar la atención de los colombianos en las instituciones intervenidas y que hacen parte de la vigilancia especial de la Supersalud.

"Hemos encontrado desempeños ni siquiera medianamente aceptables. Cuando no hay tranquilidad, credibilidad, transparencia y mucho menos no se colman las expectativas frente a un mínimo de desempeño, no se puede seguir con esas responsabilidades que se les ha asignado", dijo.

Beltrán apuntó que se buscan personas que cumplan con su labor en los procesos que adelante la Supersalud. "Queremos personas que sepan lo que tengan que hacer y además lo hagan. Queremos que haya tranquilidad en el sector de acuerdo a sus actuaciones", añadió.

El Superintendente manifestó que se han tomado decisiones importantes en las EPS para garantizar la atención de los colombianos. “Hemos tomado medidas a partir de las facultades que tengo, de la normatividad que existe y otras por la discrecionalidad. Se ha creado un proceso que va a permitir una evaluación en dos sentidos: una en actuaciones que han tenido y otra en el desempeño", subrayó.