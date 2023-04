La Naegleria fowleri es una ameba, un organismo vivo unicelular, que se puede encontrar en el suelo y en agua dulce tibia, como lagos, ríos y fuentes termales en todo Estados Unidos. Comúnmente llamada "ameba comecerebros", puede causar infecciones cerebrales, lo que generalmente ocurre cuando el agua que contiene ameba sube por la nariz, como al nadar.

La infección con Naegleria fowleri "solo puede ocurrir cuando el agua contaminada con amebas ingresa al cuerpo a través de la nariz", según información de expertos infectólogos.

¿Cuáles son los síntomas del contagio?

Los signos y síntomas de infección son inicialmente fuertes dolores de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos, y pueden progresar a rigidez de nuca, convulsiones, alucinaciones y coma.

¿Cómo se puede tratar?

La infección se trata con una combinación de medicamentos, incluido el antibiótico azitromicina, el antifúngico fluconazol, el medicamento antimicrobiano miltefosina y el corticosteroide dexametasona.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de tres personas en Estados Unidos se infectan cada año, y estas infecciones suelen ser mortales. De 1962 a 2021, solo cuatro de 154 personas en el país sobrevivieron a una infección por ameba comecerebros, de acuerdo a los CDC.

En 2022, murieron un niño que se infectó después de nadar en el lago Mead, otro en Nebraska que se infectó luego de nadar y un residente de Missouri que se contagió tras visitar una playa en Iowa.

El último caso que se presentó en el país norteamericano fue en el mes de febrero del presente año, en el que una persona murió en el condado de Charlotte (Florida), luego de que se infectara con la extraña ameba comecerebros Naegleria fowleri.

La infección posiblemente resultó de "prácticas de enjuague de los senos paranasales con agua de la llave", según un comunicado de prensa del Departamento de Salud de Florida.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), las personas no se infectan si beben agua de la llave, ya que el ácido estomacal generalmente mata esos organismos.

El agua del grifo que no se ha esterilizado no es segura para usarla como enjuague nasal, pues no está filtrada o tratada adecuadamente, y por lo tanto puede contener niveles bajos de microorganismos, como bacterias y protozoos, incluidas las amebas.

Las temperaturas cálidas favorecen el desarrollo de la ameba, por lo que la mayor parte de los casos se producen en verano.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia no se ha confirmado aún de que se haya presentado alguna vez algún caso de la infección Naegleria fowleri, más conocida como ameba comecerebros.