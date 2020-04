Así podrán salir los niños después del 27 de abril

Sin embargo, los niños solo podrán usar los senderos peatonales o los espacios para correr pues no se abrirán los parques infantiles: "Ni los gimnasios al aire libre ni los parques infantiles estarán habilitados", añadió el ministro.

Los protocoles generales para la actividad física funcionarán, inicialmente, desde el 27 de abril hasta el fin de la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 30 de mayo.

¿Qué actividades podrán hacer las personas entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m.? Correr, caminar, montar en bicicleta, usar sus patines, etcétera, siempre y cuando sean actividades individuales y no deportes de contacto, indicó Lucena. Por ejemplo, los ciudadanos no tendrán permitido hacer 'picaditos' de fútbol, ni organizar partidos de baloncesto, entre otros. Tampoco podrán usar los gimnasios.

El ministro recomienda que la actividad física dure entre 20 y 40 minutos para el caso de los niños, y entre 60 y 75 minutos para los adultos: "No queremos gente haciendo ejercicio tres horas en las calles".

Respecto a los deportistas de alto rendimiento, ellos podrán salir, pero sin alejarse más de un kilómetro de distancia de sus casas. "Los deportistas de alto rendimiento tendrían que ajustar sus actividades a esa distancia", añadió el funcionario.