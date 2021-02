Asociación de Salud Pública le pide al Gobierno cumplir el cronograma de vacunación contra la Covid

La directiva precisó que se deben tomar medidas especiales para evitar dificultades de posibles demoras en la entrega de las inyecciones.

“Nos preocupa lo que se ha visto a nivel internacional y por eso es muy importante garantizar la vacuna entre 21 y 28 días de intervalo entre la primera y la segunda dosis, los cuales deben ser muy rigurosos para que realmente la vacuna tenga una efectividad”, dijo.

En ese sentido, Cruz manifestó que es importante que se mantengan las medidas de bioseguridad y que los ciudadanos no bajen la guardia, porque la inmunización no significa que las personas no se vayan a contagiar.

“La protección plena de las personas ocurre cuando se reciben las dos dosis, ya que salvo la vacuna de Janssen, todas ls demás requieren dos dosis. Es importante que las personas que se apliquen estas primeras dosis no bajen la guardia y sigan con las medidas de autocuidado”, agregó.

Indicó que “queremos decirle a los alcaldes y gobernadores que hasta que no se tenga una inmunidad colectiva del 70% de nuestra población, no se puede dejar de poner en práctica las medidas de autocuidado y tenemos que seguir fortaleciendo las estrategias de prevención”.

La experta concluyó que no se puede olvidar que en estos momentos existen tres variantes de la covid-19 que son altamente contagiosas.