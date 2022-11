Asociaciones de pacientes reiteran preocupación por escasez de medicamentos

Las diferentes asociaciones de pacientes del país mostraron su preocupación porque se sigue dando una escasez de medicamentos para el tratamiento de diferentes enfermedades.

En el marco de la audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado, aseguraron que la situación es crítica porque el tiempo pasa sin que se solucione el problema, poniéndose en riesgo la vida de muchos pacientes que requieren de medicamentos e insumos médicos para adelantar sus tratamientos.

La directora del Observatorio de Cáncer de adultos, Catalina Rincón, afirmó que son muchos los pacientes con un diagnóstico oncológico los afectados al no tener ni siquiera agujas para sus tratamientos de quimioterapias.

“Son muchos los afectados por el desabastecimiento de algunos insumos que no hemos tenido respuesta, como las agujas para quimioterapia que no están permitiendo que las personas reciban sus tratamientos como deberían y esto por su puesto afecta sus resultados clínicos médicos”, denunció.

Señaló que preocupante porque nadie en el Ministerio de Salud les da una respuesta seria de lo que está sucediendo con la escasez de medicamentos.

“Es muy incierto el número de pacientes golpeados por la situación porque no tenemos un sistema de información que permitan conocer cuántas son las personas afectadas. Teniendo en cuenta que la problemática es a nivel nacional, el panorama es crítico por los efectos que esto tendría en los tratamientos y las personas en Colombia”, indicó.

Por su parte, el director de la Fundación Retorno Vital, Jorge Ernesto García, manifestó que con la escases de medicamentos los pacientes trasplantados se encuentran entre la vida y la muerte.

“En el caso de los pacientes trasplantados, hay escasez de medicamentos inmunosupresores y medicamentos para el manejo de la atención arterial o para el manejo del dolor o los tratamientos en los que las personas requieren calcio”, añadió.

A su vez, Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, afirmó que esta es una situación que se viene registrando desde hace varios meses, donde ellos por tener pacientes con enfermedades huérfanas son los más afectados.

“Tenemos más de 2 millones de pacientes que pueden tener una enfermedad rara, mejorar la disponibilidad terapéutica para los pacientes con enfermedades huérfanas han sido muy grande, las barreras que tenemos cada día son mayores, las cuales se suman al desabastecimiento de medicamento, que es muy grave para estos pacientes que necesitan de unos constantes medicamentos para tener una calidad de vida”, dijo.

El representante Víctor Manuel Salcedo, por el partido de la U, señaló que en esta audiencia ha quedado en evidencia el desabastecimiento de medicamentos.

“Hay materiales activos de medicamentos que en esta cultura de marca y creemos que no existe en otros que tienen el mismo componentes, por lo que se tiene que trabajar en educación con los pacientes en una labor conjunta con los médicos para que no se interrumpan los tratamientos de los pacientes”, puntualizó.