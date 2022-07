Aumentan aceleradamente contagios de covid-19 en Colombia debido a subvariantes de ómicron

El Instituto Nacional de Salud, (INS) anunció que en Colombia están aumentando los contagios de la covid-19 por el dominio que se presenta en el país dos subvariantes de la ómicron: BA.5 seguida de la BA.2.

La entidad señaló que, tras la vigilancia epidemiológica y genómica en el marco de la búsqueda de casos activos y estudios de conglomerados, se observa el notorio aumento de este linaje que tiene un gran nivel comprobada de transmisión.

“Esos linajes de fácil trasmisión muy probablemente conlleva a aumento del número de casos y por ello la positividad de las pruebas que se hacen, alcanzó 28% en promedio en este momento”, indicó en su cuenta de Twitter.

Dijo que en el marco de esta evaluación, en el reciente informe de la última semana del 24 al 30 de junio, el Ministerio de Salud confirma el aumento de los contagios y muertes al registrar 23.827 casos nuevos y cien víctimas por la enfermedad.

“Cabe resaltar, que en Colombia hasta este momento no se observa incremento en muertes totales”, dijo.

Según el INS, los mayores contagios se están presentando en determinados grupos poblacionales donde se deben reforzar las medidas de vigilancia.

"Ese incremento se observa especialmente en tres o más grupos de edad. Menores de cinco años (2,7 %), 5 a 11 años (2,6 %), 12 a 19 años (3,1 %), 20 a 39 años (3,6 %) y de 40 a 59 (3,6 %)”, dijo.

Resaltó que los mayores contagios se presentan en las grandes capitales que se suman a 74 municipios en el país.

“En 74 municipios ha mostrado una incidencia de casos durante todo el mes de junio, con un incremento significativo con respecto a las cifras de contagio del mes de mayo”, destacó.

La entidad afirmó que la mejor estrategia de protección contra la pandemia es seguir poniendo en práctica las medidas de autocuidado, como que no son nuevas: lavado frecuente de manos y uso inteligente del tapabocas.

“Hábitos como el lavado de manos y uso del tapabocas no son nuevos. El lavado de manos nos ayuda a disminuir la mayoría de eventos transmisibles. No debemos abandonar el uso del tapabocas; con el tapabocas me protejo no solo de COVID19, sino de los demás virus respiratorios", resaltó.

La evaluación del Ministerio de Salud y Protección Social registró 25.198 casos activos y 35 conglomerados en el país, los cuales se concentran en Atlántico, Bogotá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés y Sucre.

En el marco de esta evaluación se procesaron 117.136 pruebas, de las cuales 51.045 fueron de PCR y 66.091 Antígenos.