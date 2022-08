Autotest de VIH gratuito permitirá una rápida detección del virus: experto

El médico infectólogo, Carlos Álvarez, destacó el inicio el programa piloto del primer autotest de VIH en Colombia, con el que se busca detectar a tiempo el virus para empezar un adecuado tratamiento médico especializado.

El experto afirmó que este es un gran paso que el país ha dado para ofrecer tratamientos oportunos a los colombianos. “Una tercera parte de estos nuevos casos (30.1 %) que se detectan se encuentran en un estadio avanzado y por ende tienen un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad”, dijo.

Un informe del Instituto Nacional de Salud (INS) reveló que en el 2021 en Colombia se identificaron 134,636 personas que viven con VIH, lo que representa un incremento del 30.1 % con relación a los notificados en el 2021. Asimismo, el 77,41 % de estas personas son hombres y la mayoría está en un rango de edad entre 25 y 34 años.

“La auto-prueba del VIH permite a una persona realizar el test de forma privada y discreta en la comodidad de su hogar, sin necesidad de equipos o instrumentos complicados. Actualmente estas pruebas requieren saliva o unas pocas gotas de sangre de un pinchazo en el dedo y brindan resultados rápidos y precisos, similares a los de las pruebas de laboratorio”, explicó el médico Oscar Guerra, director Médico de Diagnóstico Rápido de Abbott.

El médico Carlos Álvarez manifestó que en Colombia muchas personas no saben que pueden tener el virus. “De acuerdo al último reporte de ONUSIDA, hay cerca de 68 mil personas que conviven con el VIH y no conocen su estado serológico, por lo que al no conocerlo podrían estar transmitiendo el virus a otras personas y perpetuando la epidemia”, apuntó.

En ese contexto, la introducción del autodiagnóstico del VIH ayudará a mejorar a la detección temprana, ya que eliminará muchas de las barreras que impiden poder identificar de forma oportuna el virus.

En Colombia la guía de práctica clínica para la atención de la infección por VIH/SIDA de personas adultas, gestantes y adolescentes del 2021, recomienda el auto test como una estrategia complementaria para fortalecer el diagnóstico oportuno. Cabe aclarar que las únicas pruebas autorizadas para distribución son de los laboratorios Abbott.