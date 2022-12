“¿Por qué no logro bajar de peso si estoy a dieta?”, es una de las preguntas que se hacen tanto hombres como mujeres, de todas las edades, cuando no obtienen las medidas deseadas, a pesar, de evitar comer aquellos alimentos que tanto nos gustan, pero que no aportan a dicho objetivo.

De igual manera, una buena alimentación y una buena rutina de ejercicio son esenciales para bajar de peso. Sin embargo, no son los únicos esfuerzos que se deben realizar, ya que hay otros factores que influyen en el peso.

Comer muy poco: Si no consume la cantidad necesaria de alimentos, su organismo se acostumbrará y funcionará más lento con el fin de optimizar más la poca energía que le das.

Número de comidas: La mayoría de personas consume tres raciones de comida al día, sin embargo, los expertos recomiendan que se haga cinco veces con porciones más pequeñas.

Consumir solo productos 'bajos en azúcar': Este tipo de productos son una confusión en los usuarios que buscan bajar de peso, pues si bien es cierto que son un poco más livianos esto no le resta mucho al porcentaje calórico.

Poca actividad física: Si está comiendo poco y aun así no baja de peso, posiblemente esté quemando menos calorías de las que consume, por lo que se recomienda hacer más actividad física para compensar.

La edad: A medida que pasan los años es natural que el cuerpo empiece a almacenar más grasa y menos músculo, esto como resultado de la poca actividad física o la ausencia total de la misma.

Dormir poco: La falta de sueño puede alterar la secreción de hormonas como la leptina y la grelina, lo que podría afectar a nuestra sensación de hambre.

Falta de hidratación: Según lo han dado a conocer algunos especialistas, un nivel de hidratación adecuado puede ayudar el mantenimiento de un peso saludable. Por esta razón, recomiendan beber entre 6 y 8 vasos de agua al día.

Problemas hormonales y de estrés: Diferentes problemas hormonales como el hipotiroidismo, síndrome del ovario poliquístico, resistencia a la insulina, son algunas causantes de dificultades para la bajada de peso.

Si los motivos relacionados anteriormente no aplican en su caso, preferiblemente visite a su médico de cabecera con el fin de que determinen las causas que le impiden bajar de peso.