Bogotá, una de las ciudades con mayor riesgo de diabetes en adultos

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el modo en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. En Colombia, la prevalencia de la diabetes es de aproximadamente el 7,4% en la población adulta. Esto significa que más de 1,7 millones de colombianos tienen diabetes. La diabetes es más común en las personas mayores, pero también afecta a los niños y adolescentes.

Por eso, desde la Secretaría Distrital de Salud, la Embajada de Dinamarca, Novo Nordisk, e investigadores de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional se han presentado los resultados del primer estudio “Prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico en Bogotá”.

Lea además: ¿Hasta qué edad es saludable amamantar a su bebé?

Según el estudio, se estima que 11 de cada 100 personas mayor de 18 años en Bogotá padecen diabetes tipo 2, una cifra que se asemeja a otras ciudades capitales latinoamericanas.

“Bogotá es la ciudad con mayor nivel de ingreso y esperanza de vida, condiciones que la comparan con otras capitales del mundo. En ese contexto, no podemos bajar la guardia, las enfermedades crónicas no transmisibles están demandando los servicios de salud y debemos ser conscientes de lo que esto implica no solo en un sistema, en una sociedad como la nuestra. Entender de qué tamaño es el reto y cómo lo componen es clave dentro de la planeación y prevención. Esta es una muestra que podemos trabajar unidos: gobierno, sector privado y academia”, precisó Alejandro Gómez, secretario Distrital de Salud.

Así las cosas, desde el Distrito han mencionado que en la capital colombiana “tenemos más de un 1 millón de personas con diabetes manifestada”.

“Conocer cómo se comporta Bogotá frente a esta patología nos ayudará a tomar decisiones y prevenir conductas que según estudios de la OMS nos llevará a tener más de 750 millones de habitantes con esta enfermedad para el 2050”, agregó Milcíades Ibáñez, profesor e investigador de la Universidad del Rosario.

Además, se pudieron identificar factores de riesgo significativos, como el bajo nivel educativo, estrato socioeconómico, triglicéridos altos y mayor edad. También factores como el consumo de azúcares, alcohol y carbohidratos, así como la falta de actividad física.

“Este es sin lugar a duda un gran hito dentro del sector, Ciudades Cambiando La Diabetes es una red de más de 48 ciudades en el mundo propuesta a aplanar la curva de enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy, dos años después de la inclusión de Bogotá en la misma, estamos entregando el primer resultado. Y no es un número frío únicamente, es una guía que busca develar desde la prevención esos pasos que ayudaran a reducir cifras que hoy nos alarman”, aseguró Patricia Fiel de León, Gerente General. Novo Nordisk.

De interés: Tomate de árbol y sus beneficios para la salud; ayuda a bajar de peso

Como recomendaciones concretas para la formulación de políticas públicas en salud, el estudio destaca la importancia de promover hábitos de vida saludables, fomentar la actividad física y mejorar la cultura nutricional y alimentaria. Asimismo, se enfatiza la necesidad de intervenciones más intensas para prevenir y manejar la enfermedad en sujetos con alto riesgo.