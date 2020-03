Buscan fabricar kits que detecten coronavirus en 10 minutos

"Estamos en conversaciones con socios que podrían apoyar la fabricación para satisfacer la demanda", añadió el director.

El lanzamiento de los kits está previsto a partir de junio próximo, una fecha que si bien puede parecer tardía en relación a la velocidad con la que se expande el virus, es bastante razonable teniendo en cuenta que el proceso de optimización, validación y aprobación normativa suele llevar más tiempo.

"No sólo estamos tratando de crear capacidad de diagnóstico para la COVID-19 hoy, sino de construir herramientas y fortalecer las plataformas a largo plazo. Estamos trabajando con la suposición de que la COVID-19 no va a ir a ninguna parte en un futuro próximo", declaró Fitchett.

Que estos kits se fabriquen en Senegal no es casualidad. El Instituto Pasteur ya trabajaba antes de la pandemia de la COVID-19 en la investigación de otros coronavirus y su producción dentro del continente disminuiría los intermediarios y el tiempo de envío a otros países de África.

No obstante, el objetivo no sólo es suministrar a África, sino también al resto de mundo aunque, hasta que no se hayan completado con éxito las pruebas y la validación, no se podrán hacer pedidos.