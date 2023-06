Cáncer de cuello uterino: ¿Quiénes deben hacerse la prueba de VPH y cada cuánto?

En Colombia, el cáncer de cuello uterino o cervical es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres. Así lo confirma Globocan, que indica que durante el 2020 se reportaron 2.490 casos de muertes por este tipo de cáncer; es decir, 6,8 mujeres fallecen a diario por esta enfermedad.

Asimismo, el 95% de los casos de dicha enfermedad se deben a los virus de los papilomas humanos (VPH), una infección sumamente común. De hecho, se estima que el 90% de las personas; es decir, cuatro de cada cinco, serán infectadas por el VPH en algún momento de su vida.

De esta misma forma, en el país anualmente fallecen alrededor de 2.500 mujeres entre los 35 y 50 años debido al VPH y aproximadamente 4.700 nuevos casos de cáncer de cuello uterino se reportan cada año. De estos, el 50% mueren a causa de esa enfermedad.

Teniendo en cuenta esta realidad, la farmacéutica MSD y La Liga Colombiana Contra el Cáncer se aliaron para promover la concientización de los colombianos frente al VPH.

En diálogo con RCN Radio, el doctor Carlos Castro, médico oncólogo y asesor científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, ha explicado lo que implica tener VPH y cómo se debe tratar.

¿Qué es el VPH y cómo se transmite?

El virus del papiloma humano es un virus que es endémico en el planeta Tierra y está esparcido por todas partes. Se dice que el 70% de la población mundial en algún momento de sus vidas vamos a estar contaminados con el virus del papiloma humano. ¿Y por qué? Porque este es un virus que se transmite por relaciones sexuales. Y el 99% de los seres humanos en algún momento de sus vidas van a tener relaciones sexuales.

Esta es una enfermedad que se transmite por vía sexual. Es endémica y no debe ser vergonzante porque eso es una teoría y una idea de que esa enfermedad solamente les da a las mujeres o a los hombres que sean promiscuos. Y resulta que no. Le puede dar a la persona más juiciosa en su vida sexual.

¿Cuáles son los síntomas del VPH?

Cabe destacar que esta enfermedad no tiene síntomas claros, pues a diferencia de cuando uno se contamina por el COVID, cuando uno se contamina con el virus del papiloma humano, eso no hace que la persona se enferme.

De acuerdo con el doctor Castro, en el caso de los hombres, no sienten absolutamente nada, "no ocasiona dolor de cabeza, no produce mocos, no produce nada. Y la mujer que se contamina igualmente no siente absolutamente nada". En el caso de las mujeres, se puede contaminar un día y no va a sospechar que se contaminó, porque inclusive su compañero, pues tampoco sabe que tiene el virus.

"Eso es uno de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad, que es completamente asintomática", mencionó el expecto.

Por lo que indica que se vuelve sintomática cuando ese virus que ha estado en contacto con la mujer durante muchos años desarrolla esa enfermedad que se llama el cáncer de cuello uterino, lo que ocasiona problemas: "pueden comenzar a tener hemorragias, salida de material sanguinolento por la vagina, olor fétido, en fin, eso cuando aparece ya es usualmente tarde".

De ahí la importancia de vacunar a las mujeres antes de que empiecen su actividad sexual, porque es cuando la vacuna es más efectiva, y decirles que tienen que ir a sus controles ginecológicos para que les hagan la citología entre los 25 y los 30 años.

Asimismo, después de los 30 años, hacerse las nuevas pruebas del ADN, del VPH, que son mucho más sensibles, y que si salen negativas no tienen que hacerse eso todos los años, sino una vez cada 5 años hasta que cumplan 69 años, recomendó el doctor.

El cáncer de cuello uterino detectado a tiempo es curable en el 100% de los casos, por lo que es importante cambiarle la historia natural al cáncer de cuello uterino en el país, que mata a 2.500 mujeres año tras año, muertes prematuras.

¿Cómo se diagnostica el VPH?

El virus del papiloma se detecta con pruebas que son asequibles, hoy en día está en el Sistema de Seguridad Social de Colombia. Las pruebas para detectar y diagnosticar la infección por VPH son dos: la citología que se debe hacer y se las recomendamos a las mujeres entre los 25 y los 30 años. Y después de los 30 años, las nuevas pruebas del ADN del VPH, que es de los 30 hasta los 65 años.

Esas son pruebas que realmente no ocasionan ninguna molestia, no es doloroso, y son muy sensibles y específicas para el virus. Así que, si tienen virus, no se angustien.

"He visto muchas mujeres entrando en pánico porque, salí positiva para VPH y me voy a morir. No te vas a morir como todos los seres humanos, pero no por VPH, porque si usted consulta a tiempo, se hacen los tratamientos que se requieren y usted no se va a morir, porque cáncer de cuello uterino detectado a tiempo es curable en el 100% de los casos", reconoce el doctor Castro.