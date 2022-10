Cáncer del colon no da síntomas, es silencioso y traicionero, advierte oncólogo Elmer Huerta

Las organizaciones de salud del país revelaron que la detección temprana del cáncer de colon se ha venido convirtiendo en un desafío para los pacientes y los médicos, quienes tienen que determinar esa enfermedad de otras formas, ya que no presentan síntomas en su etapa inicial.

En diálogo con RCN Mundo, el médico oncólogo, experto en salud pública y profesor de Medicina de la Universidad George Washington, Elmer Huerta, se refirió al diagnóstico del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien padece un adenocarcinoma de vías digestivas bajas.

El experto señaló que el diagnóstico oportuno es muy importante para poder tratar esa enfermedad. “El cáncer de colon cuando está empezando no da ningún síntoma, es silencioso y completamente traicionero. Por eso a los 50 años hay que empezar a hacerse los chequeos, no importa que no haya ningún síntoma”, indicó.

Agregó que cuando las personas empiezan a presentar dolor y sangrado, significa que el tumor puede estar más grande y en un estado más avanzado.

“Es importante decirle a los oyentes que no hay que esperar a tener síntomas porque el cáncer de colon no da ningún síntoma, hay que encontrarlo antes de que crezca”, resaltó.

El médico precisó que es importante conocer cómo funciona el aparato digestivo para entender cómo es que se presenta esta enfermedad.

“El aparato digestivo empieza en la boca, luego sigue el esófago que hace bajar el alimento a través del pecho al estómago, que es la bolsa que empieza a mezclar los alimentos. Luego siguen seis metros de intestino delgado donde se hace la absorción y luego se llega a la parte baja del aparato digestivo que es el colon, el cual mide un metro y medio y tiene varias partes", dijo.

Manifestó que "el colon ascendente es el que sube, luego hay una parte que atraviesa de lado a lado el abdomen que se llama el colon transverso y luego el que desciende que es el colon descendente. Una parte que viene una ‘s’ que se llama el colon sigmoide y después se tiene un tubo de unos 15 centímetros que es el recto para llegar al ano”, explicó.