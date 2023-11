Cáscara de mandarina: conozca los beneficios de este superalimento

Colombia está llena de una gran variedad de frutas, entre las que se encuentra la mandarina, que por su gran sabor y cítrico se ha convertido en una opción bastante popular entre las familias colombianas y más si están en cosecha.

Aunque tiene mucha similitud con la naranja, su forma más pequeña y esférica la hace más llamativa. Por eso, mucho la catalogan como una de las frutas más preciadas por sus múltiples propiedades, tanto medicinales como cosméticas y culinarias.

Cada mandarina posee vitaminas C y A, que son antioxidantes que bloquean los radicales libres que quieran afectar las células del cuerpo. Asimismo, cuenta con una gran cantidad de fibra, lo que ayuda a la saciedad y controlar la ansiedad.

Pero no solo los gajos tienen grandes beneficios para la salud. De acuerdo con el portal de salud Tua Saíde, las cáscaras de mandarina reducen el colesterol, los triglicéridos, así como el apoyo al tránsito intestinal.

Aunque para muchos este es un desecho, estas cáscaras tienen fenoles, que son fundamentales para el funcionamiento del organismo, así como en propiedades antioxidantes.

¿Cómo aprovechar la cáscara de mandarina?

Para poder aprovechar las propiedades de la cáscara de mandarina, se recomienda dejarla secar con la membrana blanca y así guardarla en un recipiente.

Luego haga una infusión de la cáscara, dejándola hervir en agua y es recomendable consumirla de inmediato.

Vitamina C y sus beneficios en la salud

La vitamina C tiene varios beneficios para la salud. Aquí hay algunos de ellos:

Protección contra las cataratas : Algunos estudios indican que las personas que consumen más vitamina C a través de los alimentos tienen menos riesgo de desarrollar cataratas.

: Algunos estudios indican que las personas que consumen más vitamina C a través de los alimentos tienen menos riesgo de desarrollar cataratas. Resfriado común : Aunque la vitamina C ha sido considerada durante mucho tiempo como un remedio popular para el resfriado común, los estudios de investigación demuestran que los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de resfriarse en la mayoría de las personas. Sin embargo, aquellos que toman suplementos de vitamina C regularmente podrían experimentar una duración ligeramente menor o síntomas más leves cuando se resfrían. Sin embargo, los suplementos de vitamina C no parecen ser útiles una vez que los síntomas del resfriado han comenzado.

: Aunque la vitamina C ha sido considerada durante mucho tiempo como un remedio popular para el resfriado común, los estudios de investigación demuestran que los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de resfriarse en la mayoría de las personas. Sin embargo, aquellos que toman suplementos de vitamina C regularmente podrían experimentar una duración ligeramente menor o síntomas más leves cuando se resfrían. Sin embargo, los suplementos de vitamina C no parecen ser útiles una vez que los síntomas del resfriado han comenzado. Prevención de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE): Tomar suplementos de vitamina C por vía oral en combinación con otras vitaminas y minerales puede ayudar a prevenir el empeoramiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Tomar suplementos de vitamina C por vía oral en combinación con otras vitaminas y minerales puede ayudar a prevenir el empeoramiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Producción de colágeno y cicatrización de heridas: La vitamina C es fundamental en la síntesis del colágeno, que es un componente básico para la piel, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, dientes y huesos. Por lo tanto, la salud de estos tejidos depende directamente de la vitamina C. Además, la vitamina C acelera la producción de colágeno y el proceso de cicatrización natural de la piel.

La vitamina C es fundamental en la síntesis del colágeno, que es un componente básico para la piel, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, dientes y huesos. Por lo tanto, la salud de estos tejidos depende directamente de la vitamina C. Además, la vitamina C acelera la producción de colágeno y el proceso de cicatrización natural de la piel. Efecto antioxidante: La vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Los radicales libres pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, arterioesclerosis, cáncer, artritis y dermatitis. Por lo tanto, consumir vitamina C puede ayudar a prevenir estas enfermedades crónicas.

La mayoría de las personas obtiene suficiente vitamina C a través de una alimentación equilibrada. Sin embargo, aquellas personas que pueden ser susceptibles a la deficiencia de vitamina C pueden beneficiarse del uso de suplementos de vitamina C.

Recuerde que siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento o hacer cambios significativos en su dieta.