Cerca de 4,5 millones de vacunas contra covid-19 han sido aplicadas, según Nueva EPS

La Nueva EPS confirmó este miércoles que más de 4,5 millones de vacunas han sido aplicadas contra la covid-19 en los diferentes puntos de vacunación de entidad de salud a nivel nacional.

El presidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, destacó el compromiso que han tenido los afiliados. “Más de 38 millones de vacunas el Ministerio de Salud de las cuales, 4.541.333 se han aplicado por parte de Nueva EPS, así las cosas, 1.777.324 afiliados ya cuentan con el esquema de vacunación completo en el país, mientras que 1.279.312 se encuentra pendiente de la aplicación de la segunda dosis”, afirmó.

Agregó que la mayor distribución ha sido en Amazonas, Vaupés y Putumayo, donde ya cuentan con más de 70% de la población de esta EPS. “Hemos visto que en algunos departamentos como Arauca, Risaralda y Magdalena se deben intensificar las jornadas de vacunación para así aumentar el número de personas protegidas contra esta enfermedad”, subrayó.

El directivo confirmó su preocupación por las bajas cifras de vacunación que se reporta en la población materna. “El panorama no es muy alentador y aunque se han generado distintas campañas que invitan a esta población a vacunarse, el resultado no ha tenido el impacto esperado, es por eso que aprovecho para hacer nuevamente una invitación a las madres gestantes y lactantes para que asistan a los puntos de vacunación contra la Covid–19, los estudios demuestran que esta población puede acceder a la vacunación sin ningún problema y que esto no va a afectar de manera negativa en su proceso de gestación”, manifestó.

Dijo que se debe seguir en la búsqueda de las personas mayores de 50 años que no se quieran vacunar. “Se destaca como algunos departamentos como Cundinamarca y Boyacá ya cuentan con más del 80% de la población mayor de 50 años vacunadas y aunque la población de 12 años en adelante es mucho mayor a esta también ha tenido una excelente acogida frente al proceso de vacunación”, sostuvo.

La Nueva EPS además confirmó que 565.000 afiliados se han visto contagiados por la covid-19. “Es importante resaltar que para el año 2020 el número de casos diarios confirmados era de 828, mientras que en el año 2021 el número de casos aumentó a un promedio diario de 1.330, donde el manejo que se la ha dado a esta población ha sido la siguiente: el 3% de los casos se han tratado en unidad de cuidado intensivo, 9% en hospitalización básica y 88% en domicilio”, manifestó.

La EPS afirmó que, desde el inicio de la pandemia a la fecha, se ha atendido 17.098 casos en las Unidades de Cuidado Intensivo a nivel nacional (6.849 para el año 2020 y 10.249 para el año 2021) y 50.179 casos de hospitalización básica (19.750 en el 2020 y 30.429 en el 2021).