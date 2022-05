Científicos colombianos descubren nueva bacteria que causa la lepra en el país

Un grupo de investigadores del Instituto Colombiano de Medicina Tropical, de la Universidad CES en Medellín y del National Hansen’s Disease Program en Lousiana, de Estados Unidos, hallaron la presencia de la bacteria Mycobacterium lepromatosis, causante de la enfermedad de Hansen o lepra, en pacientes de Colombia.

La lepra es una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud, es una infección que "afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos". En algunos casos puede tardar hasta entre nueve meses o 20 años para manifestarse.

El estudio en el país duró más de 10 años y evaluó el comportamiento de la enfermedad en 92 pacientes de once departamentos (Atlántico, Antioquia, Bolívar, Chocó, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Sucre y Tolima), con toma de muestras entre los años 2006 y 2016.

El resultado de las muestras arrojó que el 5,4% de los participantes dio positivo para la mencionada Mycobacterium lepromatosis, lo que confirma su presencia en el país.

"Esto es un llamado para que no se genere preocupación frente a la detección de esta nueva micobacteria porque los pacientes con el tratamiento que hay actualmente podrán responder de forma satisfactoria al microorganismo", manifestó Héctor Serrano, uno de los investigadores y miembro del Instituto Colombiano de Medicina Tropical.

También, el investigador Serrano manifestó que este hallazgo es un "llamado de atención" para que seguir haciendo trabajos de vigilancia genómica en esta y otras enfermedades olvidadas con el fin de limitar su transmisión, alcance y secuelas de diferente índole.

"Antes no sabíamos que esta micobacteria estaba en el país no porque no estuviera, sino porque no hacíamos trabajos para tratar de conocer cuál es la dinámica de infección por enfermedad de Hansen o estas micobacterias", agregó el experto.