Colombia, entre los cinco países con más muertes de periodistas por Covid-19

Un informe de la organización no gubernamental con sede en Suiza, Press Emblem Campaign (PEC), indicó que Colombia se ubica en el top cinco de países con más muertes de periodistas por covid-19, desde el inicio de la pandemia.

Según ese análisis, divulgado por la revista digital Latam Journalism Review y elaborada por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, en Colombia han muerto 79 periodistas desde que la pandemia de covid-19 llegó al país, en marzo de 2020.

También puede leer: Covid-19 en Colombia: se registraron 129 muertes y más de 35.000 casos nuevos

No obstante, "la organización estima que el número real de periodistas fallecidos a causa del virus es mayor, ya que en algunos países no existe información confiable o incluso, en algunos casos, las muertes no son registradas", indicó la revista en su página web.

El estudio indica que Brasil es el país en el que han fallecido más periodistas como consecuencia del covid-19 desde que inició la propagación del virus, y allí se han evidenciado 295 casos.

En segundo lugar se ubica India con 279 muertes, mientras que en tercero, cuarto y quinto lugar a nivel mundial están Perú, con 199 y México, con 122.

Vea aquí: Aumentan presupuesto en tecnologías en salud

En este reporte la organización detalló que durante 2021 fallecieron 1.400 comunicadores a causa del coronavirus; un promedio de 116 por mes, o cerca de 4 al día, precisa el análisis divulgado por la revista.

Asimismo, "en total, han muerto 1.940 periodistas por covid-19 en todo el mundo desde que PEC inició su registro, en marzo de 2020", mencionó Latam Journalism Review.

En contraste, los países de la región con menos casos son Guatemala, con 11 periodistas muertos; Nicaragua, con 10; Cuba, con 9; y Costa Rica y El Salvador, con tres casos cada uno.