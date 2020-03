Colombia, entre los países del mundo con peores hábitos de salud auditiva

Constantemente pida que le repitan las cosas, sube el volumen del radio o la televisión de manera exagerada, prefiere ver los subtítulos que el audio en una película e incluso le dicen que habla muy fuerte? Quizá usted sea una de las 466 millones personas que podría sufrir de pérdida auditiva sin saberlo.

Según un estudio en todo el mundo, realizado por la compañía austríaca MED-EL, practicado a más de 12.000 encuestados, casi 31% de los adultos jamás se ha hecho una prueba de audición. Reino Unido encabeza la lista con un 47% de posibles pacientes que admiten que nunca han sido revisados. El segundo lugar lo ocupa México (45%) y le siguen países como Italia (39%), Egipto (38%), Israel (31%), Austria (30%), España (29%), Alemania (27%), Argentina (26%) y Colombia (22%).

La investigación también encontró que casi las tres cuartas partes de las personas conocen a alguien que podría estar sufriendo problemas de pérdida auditiva. Algunas de ellas suelen alzar la voz o acostumbran escribir cosas para ayudar a compensar, menos de una quinta parte han alentado a su amigo o familiar con dificultades auditivas a buscar ayuda profesional.

A pesar de esto, 4 de cada 10 no consideran que los exámenes de audición sean una prioridad. Otras barreras para hacerse la prueba incluyen la falta de conciencia de que se trate de un problema, la falta de preocupación, que no es prioritario hacerse un chequeo y lo más grave: que la mayoría no lo haga por desconocimiento o falta de información (50%). También una de cada nueve personas asumió que sus problemas auditivos pasarían.