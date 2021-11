Colombia no ha pensado en un envejecimiento saludable: Expertos

Con el ánimo de llamar la atención de los colombianos, en torno a los adultos mayores, se inició el XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, bajo la orientación de distintas organizaciones de salud en el país, que de forma virtual analizarán este tema.

Se trata de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que junto con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se unieron para hacer un llamado a los colombianos de la importancia de garantizar una vejez saludable a los colombianos.

“Queremos es que más personas lleguen a esas edades mayores de 60 años puedan aportar en un sentido de desarrollo social y económico”, indicó.

Agregó que es importante destacar que las personas mayores en Colombia tienen una gran influencia en la economía nacional.

“Son los adultos mayores los que en el país manejan un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), las ofertas de productos y servicios que se dan para las personas mayores en Colombia, tiene que ver con el movimiento de la economía en salud”, dijo.

Destacó que muestra de ello son los gerentes y presidentes de las grandes organizaciones empresariales en el país donde muchas personas mayores "son gerentes y presidentes de grandes corporaciones bancarias".

El médico apuntó que la unión de diferentes organizaciones de salud con sus especialidades busca una prevención de las enfermedades que se pueda presentar en la vejez.

“El llamado es que esta inversión se pueda realizar antes de forma preventiva para que estas oportunidades laborales y de crecimiento personal sean para todos y no para un pequeño porcentaje de la población”, subrayó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Lina Triana, aseguró que las diferentes entidades de salud vienen trabajando desde hace varios años en la prevención del envejecimiento.

“La Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos trabajar en la década del envejecimiento, pero no sabemos si como una enfermedad o no, porque es claro que si no es una enfermedad no se tiene en cuenta en la política pública del país, para tratarla y tomar acciones preventivas para garantizar que se tenga una vejez, digna”, sostuvo.

La especialista manifestó que la meta de este evento es que el Gobierno tenga en cuenta el envejecimiento como una prioridad.

“Se considera la tercera edad después de los 60 años en Colombia, pero se tiene que cambiar ese pensamiento porque una persona a esa edad todavía nos puede aportar mucho al desarrollo en Colombia”, resaltó.

Triana aseguro que el Ministerio de Salud debe poner su mirada en garantizar una vejez saludable. “Hoy en día, con todo lo que venimos trabajando y lo que el Gobierno quiere en materia de promoción y prevención, nos permitirá tener adultos mayores más sanos, y ver de esa manera que tengan una adecuada calidad de vida”, puntualizó.