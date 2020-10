Colombia no quiere aplicar la vacuna contra el Covid a la carrera: Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que Colombia no quiere estar en la carrera a nivel mundial por ser el primer país en aplicar una vacuna contra la covid-19.

En el debate de la Comisión Séptima del Senado donde se analizó cómo se está preparando el país ante la llegada de la eventual vacuna contra la Covid-19, el alto funcionario afirmó que este proceso debe realizarse de forma planificada, ordenada y equitativa para la población en riesgo.

“Colombia le está apuntando a lograr acceso a vacunas eficaces, lo más temprano posible, a un menor costo, para un mayor número de población, pero todo con eficacia y seguridad en la producción, porque Colombia no quiere ser el país que aplique la primera vacuna de manera desordenada y desarticulada, sin atender una estrategia nacional”, dijo el ministro Ruiz.