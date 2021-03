¿Cepa brasileña está en Bogotá?

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha anunciado que aún no se puede "concluir o descartar" que la variante brasilera del Covid-19 ya esté en Bogotá. Esta aclaración se produce después de que alcaldesa Claudia López, declarará que esta cepa está circulando en la capital del país, tras conocerse la primera muerte en la ciudad por contagio de este virus.

Según López, se trata de un adulto mayor de 84 años que residía en la ciudad y de quién se desconoce cómo adquirió el virus.

"Nuestro laboratorio de Salud Pública, en un acuerdo con la Universidad de Los Andes, ha venido haciendo este control y también el Instituto Nacional de Salud, a pesar de que se había querido trivializar el tema hay evidencia; ya tenemos infortunadamente una persona fallecida por la nueva cepa brasileña que circula en nuestra ciudad”, manifestó la mandataria local a través de una rueda de prensa.

La persona que falleció tenía 84 años y no había estado en Leticia o de viaje en esa región, “es residente de la ciudad, no había tenido viajes, ni aparente contacto con personas que estuvieran en esa zona del país”, resaltó la mandataria.

No obstante, el INS recalcó que "hasta no terminar la investigación epidemiológica del caso, que realizan el Distrito de Bogotá e INS, no es posible concluir o descartar que se trate de un caso relacionado con importación. En este momento circulan en Bogotá 18 linajes y por evolución natural, seguirán aumentando".

¿Cómo va el Coronavirus en el mundo?

De acuerdo con un balance entregado por la agencia AFP, el cual construyó con información consultada a diferentes autoridades internacionales, la pandemia de coronavirus ha provocado al menos 2.649.334 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China reportó la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019.

En el reporte se establece que desde el comienzo de la epidemia más de 119.451.380 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.

Cabe resaltar que el sábado se reportaron 9.614 nuevas muertes y 450.242 contagios en el mundo. Los países con mayor tasa de fallecidos, según los últimos balances oficiale,s son Brasil con 1.997, Estados Unidos (1.891) y México (639).

La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 534.315 con 29.400.898 contagios.