Colombia ya inició su cuarto pico de coronavirus, confirma el Ministro de Salud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el país inicia el cuarto pico del covid-19 a causa de la variante ómicron y teniendo en cuenta el más reciente reporte de contagios diarios en todo el territorio colombiano.

“Estamos entrando en un pico por Ómicron. El diagnostico genómico es cosa de días, pero ya nos toca tomar una serie de medidas y recomendaciones en especial para poder abordar esta nueva variante en el país y su afectación”, dijo Ruiz.

El jefe de la cartera de Salud espera que el alto porcentaje de vacunación ayude a que la ocupación UCI no escale y solicito a quienes aún no se han inmunizado o a quienes no tienen el esquema completo a vacunarse.

Cabe recodar que Colombia detectó los primeros tres casos de esta variante altamente contagiosa del virus el 20 de diciembre.

Posteriormente, el número de contagios se disparó en cuestión de horas: pasó de oscilar entre 1.500 y 2.000 casos diarios a 3.000, 4.000 y 6.000 este miércoles.

En el país se han vacunado contra el coronavirus un total de 27,9 colombianos, de los 50 millones en total. Asimismo, unos 3 millones de personas también han recibido una dosis de refuerzo.

¿Qué se sabe de Ómicron?

La variante ómicron se ha detectado en la mayoría de los estados y territorios y la proporción de casos de COVID-19 está aumentando rápidamente. Sin embargo, el primer caso documentado se dio en Sudáfrica.

Sobre si genera afecciones graves de salud, se necesitan más datos para saber si las infecciones y en especial los casos de reinfección e infección en vacunados, causan síntomas más grave o más casos de muerte que las infecciones por otras variantes.