¿Cómo explicarle a los niños la pandemia y manejar las emociones frente a ellos?

La pandemia de coronavirus ha generado un cambio repentino a nivel mundial, que obligó a las personas a sumirse en un confinamiento en medio de la incertidumbre por saber cuándo todo esto acabará.

Pero, sin duda, la parte más difícil ha sido para los niños y niñas, pues aunque con el paso de los meses se han acostumbrado al distanciamiento social, confinamiento y ya no les es nuevo escuchar las palabras pandemia, coronavirus o Covid-19, esto no significa que tengan el tema del todo claro o que no les genere angustia y preocupación por la situación.