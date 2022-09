Cómo tener una buena digestión, qué comer y qué no

Cómo tener una buena digestión

Ya que este proceso es tan importante para el cuerpo humano, es fundamental tener buenos hábitos para mejorar la digestión. Para ello, puede incluir alimentos ricos en fibra como la chía, la avena, las frutas, la quinua o las verduras. La fibra es un nutriente que ayuda el proceso de la digestión y en ocasiones puede actuar como un laxante y alivia el estreñimiento.

Otro importante factor en la digestión es comer con tranquilidad, pues aunque suene extraño, cuando se ingieren los alimentos de afán, no se mastica de manera correcta la comida ocasionando que la saliva no actué como se supone y no se pueda absorber de manera correcta los nutrientes de manera correcta.

De igual manera, tomar agua a lo largo del día es fundamental para el funcionamiento de todo el cuerpo. En el caso del sistema digestivo, beber agua durante y después de la comida es bastante favorable para la descomposición de los alimentos al igual que ablandándolos para prevenir el estreñimiento.

Por último pero no menos importante, establecer horarios de comida previene la acidez, la cual es causada por los jugos gástricos cuando se come a deshoras, tenga en cuenta que el proceso que digestión toma alrededor de 4 horas, por consiguiente es recomendable comer al menos dos horas antes de dormir para evitar la pesadez en las noches.