¿Cómo va la vacuna contra el coronavirus de Oxford? Voluntario cuenta su experiencia

El ciudadano argentino Pablo Andrés Becerra es uno de los dos mil voluntarios quienes recibieron la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford, contra el coronavirus.

En diálogo con RCN Radio, el hombre quien vive en Sudáfrica, relató su experiencia luego de que le aplicaran el medicamento.

"Llevo más de 12 años viviendo en Sudáfrica, este es uno de los países con más contagios del mundo porque llegamos a los 600 mil. Me siento bien de haber participado en este experimento", indicó.

Becerrcontó que le han aplicado dos dosis en dos meses y precisó que cada semana se somete a una serie de exámenes de pruebas diagnósticas de COVID-19 "que hasta ahora han salido negativas".

"He sentido un poco de dolor de cabeza después de la aplicación de la vacuna, pero en general me he sentido bien", relató.