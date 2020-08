Con campaña ‘hermanos de sangre’ fortalecerán la donación en Colombia

Incentivar a los colombianos sobre la importancia de donar sangre para salvar la vida de otras personas, es el objetivo de la campaña “Hermanos de Sangre”, liderada de la Fundación Finsocial, con la coordinación del Banco de Sangre.

La actividad busca sensibilizar a personas empresas, artistas, aliados, para ser multiplicadores del mensaje de urgencia de donar sangre.

“De acuerdo con cifras oficiales, la donación de sangre en Colombia bajó este año en un 31.7%”, advirtió Santiago Botero, CEO de Finsocial.

Esta es una iniciativa que se suma a otras actividades en las que han participado cientos de ciudadanos. “No podemos ser ajenos a que no hay sangre en la ciudad. La gente se muere por eso o empeora en sus enfermedades y por eso decidimos motivar las comunidades y dar un reconocimiento a aquellas cuyos miembros donen sangre”, manifestó el vocero.

Subrayó que esta donación de sangre se podrá convertir en una cadena de favores que tiene como fin ayudar a todas las personas que necesiten de una transfusión.

De otro la do, la fundación Finsocial también adelanta la propuesta de mercados para las familias donantes.

“La Fundación Finsocial entregará a partir de agosto, dos mil mercados mensuales en las comunidades donde se active la donación de sangre”, indicó.

El Banco de Sangre ha organizado para que las personas donen sangre desde su casa. Para ello se requiere programar una cita en las líneas de atención 304 3030, 3042121 y 300 3838699.

De acuerdo con el coordinador de la campaña, una las situaciones más críticas por la falta de sangre para los procedimientos médicos, se registra en las ciudades de la Costa Atlántica.

“Los indicadores son contundentes en la actualidad. El 40% de las personas que necesitan un componente sanguíneo en Barranquilla no reciben esa atención. La explicación a esta situación no es otra diferente a que no hay unidades disponibles de sangre, porque no hay donantes" puntualizó.