El doctor Amos García, epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología, confirmó la preocupación que hay nivel mundial por las bajas cifras de vacunación contra la covid-19 y la aparición de nuevas variantes.

En diálogo con RCN Radio, el experto señaló que a esta situación se suma el relajamiento de las medidas de bioseguridad en algunos sitios y la eliminación de las estrategias por parte de los gobiernos para enfrentar la pandemia.

“En varios países europeos estamos sintiendo ya una nueva ola plenamente consolidada, que es fruto de dos situaciones: las coberturas de vacunación y porque se eliminaron de un momento a otro varias de las medidas preventivas que se habían implementado para controlar la pandemia, cuando empezaron a mejorar las cifras de contagios y víctimas”, afirmó.

Señaló que aunque la cobertura de vacunación en España es positiva, el panorama a nivel mundial es diferente. “En España la situación es diferente porque tenemos unas coberturas de vacunación muy buenas y al mismo tiempo hemos venido manteniendo unas medidas de restricción, con relación a las que teníamos para controlar la pandemia”, aseguró.

El epidemiólogo español advirtió que las cifras de personas vacunadas a nivel mundial son diferentes. “En varios países las coberturas de las vacunas no son las adecuadas, eso significa que no se quieren vacunar y esto es un gran problema para todos”, destacó.

También indicó que en algunos países se suprimió el uso de mascarilla, lo que ha hecho que las personas no tomen medidas preventivas alrededor de la pandemia.

“Esto explica cómo a pesar de la vacunación, se siguen teniendo muchos casos de personas contagiadas en algunos países”, resaltó.

El doctor Amos García aseguró que las vacunas previenen la gravedad de la enfermedad, es decir, la cara más terrible del virus que ha enfrentado la humanidad alrededor de todo el mundo.

“Las vacunas no nos previenen de la infección, pero sí de eventuales complicaciones. Estando vacunado pueda que no me enferme, pero sí puedo resultar infectado y puedo transmitirle el problema a otro”, subrayó.