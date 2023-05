¿Con cuántos cigarrillos al día le puede dar cáncer?

¿Cuántos cigarrillos se pueden fumar al día?

"No existe un grado de fumar que no cause daño. Fumar tan solo un cigarrillo diario toda la vida puede causar cánceres relacionados con fumar (pulmón, vejiga y páncreas)", dice el Instituto Nacional del Cáncer.

Es por esto que se recomienda dejar de fumar, pues esto reduce el riesgo de padecer cáncer, alguna enfermedad o una muerte prematura.