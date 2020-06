En las afueras de las clínicas y hospitales en distintas ciudades del país, los trabajadores de la salud, realizan de forma paralela diferentes plantones para llamar la atención del Gobierno Nacional para que se mejoren sus condiciones laborales.

Dentro de sus peticiones también está la de los elementos de protección que se requieren con urgencia para la atención de pacientes contagiados con coronavirus.

“Nosotros no contamos con estabilidad laboral, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos un salario digno y como especialistas queremos que la Ley 100 sea derogada por lo que exigimos al gobierno mesas de diálogo y de trabajo para estudiar y analizar la crisis laboral del sector de la salud”, indicó Francy Rojas, fonoaudióloga especializada.

Lea: Supersalud alerta por problemas en entrega de elementos de bioseguridad al personal

A su vez manifestó la profesional de la salud que en la mayoría de los hospitales e IPS los trabajadores de la salud son contratados por terceros y entidades que no tienen relación con los hospitales y por este motivo les quedan debiendo salarios.

“Queremos denunciar que los elementos de protección solo los dieron el primer mes y posteriormente la mayor parte de los tecnólogos les ha tocado comprar sus propios elementos de protección personal”, subrayó.

Estas protestas de forma pacífica reúnen en diferentes turnos a enfermeros, médicos, auxiliares, especialistas pero también a los demás profesionales de la salud que esperan que sus peticiones sean escuchadas para mejorar la atención en el sistema.

Le puede interesar: Gobierno anuncia que pagará el 50 % de la prima a trabajadores que ganen el mínimo

Los profesionales de la salud con sus uniformes y batas blancas salieron con sus pancartas a los parqueaderos y a las entradas de las instituciones médicas para llamar la atención de la ciudadanía y del Gobierno Nacional, para que estos temas por los que han estado reclamando desde el inicio de la pandemia se resuelvan lo más pronto posible.