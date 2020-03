Coronavirus: científico casi logra vacuna contra la enfermedad

UNA VACUNA CON BUENOS RESULTADOS PERO POCO RENTABLE

En 2016, obtuvieron los primeros resultados satisfactorios en pruebas con animales y empezaron a pedir fondos para iniciar un ensayo clínico con humanos, pero nadie quiso ayudarles y los tubos de ensayo de la posible vacuna fueron almacenados en un congelador, donde permanecieron durante años.

"La verdad es que fue una decisión desafortunada -rememoró Hotez-. Teníamos la vacuna lista, pero no pudimos pasar a la fase clínica debido a la falta de fondos. Para ese entonces el SARS ya no era una amenaza para la salud y no conseguimos el dinero. Nadie está interesado en invertir en un producto que no se va a usar".

Sus esfuerzos habían quedado en el olvido hasta que en diciembre pasado se detectó en la región china de Wuhan un virus, identificado como COVID-19.

