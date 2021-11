El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, indicó que en lugares esenciales "para el devenir de los ciudadanos", no será necesario presentar el carné de vacunación contra la covid-19 para poder ingresar.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que "de ninguna manera la Fuerza Pública va a entrar a pedir el carné de vacunación ciudadano por ciudadano al interior de un establecimiento. Sencillamente se va a establecer si la norma se está cumpliendo por parte del lugar".

En ese sentido, enfatizó que en caso de eventuales sanciones, multas, amonestaciones y hasta el cierre del lugar que incumpla las medidas, las mismas serán aplicadas al establecimiento comercial y "nunca será al ciudadano".

Respecto a los lugares que están exentos de solicitar el carné de vacunación, Bermont dijo que "una iglesia no tiene por qué pedir, ni ningún sitio que ofrezca servicios esenciales para el devenir de los ciudadanos. Para un supermercado no lo estamos exigiendo, para entrar a un centro comercial no lo estamos exigiendo".