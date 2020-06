La Corporación Nuevos Rumbos confirmó en una autovaloración de Bienestar Emocional que el 65.7% de los colombianos muestran signos de alguna afectación psicológica; 55.3% de malestar emocional, 47.6% de ansiedad y 37.7% de ambas como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El director de la entidad, el psicólogo Augusto Pérez Gómez, con más de 35 años de experiencia como docente, investigador y terapeuta, señaló que mediante esta herramienta de apoyo psicológico se logró conocer los efectos positivos pero también negativas de la cuarentena en algunas personas.

“El 63.4% de las personas informó que habían dejado el alcohol, el 28.5% han disminuido su consumo y sólo el 7.7% lo han aumentado, lo que refleja un comportamiento normal en el entendido que los bares, discotecas y establecimientos de consumo de licor han estado cerrados por casi 2 meses y medio”, manifestó.

Resaltó que esta disminución en el consumo de alcohol se debe a que la gran mayoría le gusta tomar licor en grupo, ya sea en fiestas o con los amigos en discotecas y bares, los cuales en esta cuarentena están cerrados.

El director destacó que también se evidenció que disminuyó el número de personas consumiendo sustancias alucinógenas.

“Eso se pudo ver porque los consumidores no podían salir de casa por lo tanto no podrían adquirirla, pero a esto se le suma que estando en su casa el olor de la marihuana o cualquier otra sustancia los ponía en evidencia ante la familia, lo que era perjudicial y por eso no lo hacían”, subrayó.

Dijo que en la autovaloración de bienestar emocional se evidenció que el 32.6% de los fumadores aumentó su consumo, lo que puede ser interpretado como un síntoma de ansiedad durante el aislamiento preventivo, por cuenta del COVID-19.

“Asimismo, las personas que consideran que se han visto afectadas negativamente por cuenta de la emergencia, pues señalaron que dicha afectación los ha perjudicado directamente en sus finanzas el 50.4%; en su educación el 36%; en la educación de los hijos el 19.7%; y en su salud el 23.8%. Sobre si piensan que se ha afectado su ciudad y el país, el 54.7% piensa que a su ciudad y el 61.1% al país, principalmente”, destacó.

La herramienta emocional implementada por la Corporación Nuevos Rumbos es completamente gratis y busca contribuirle a los colombianos que se han visto perjudicados por la situación que se vive por el coronavirus.

“Aquí tenemos un grupo de 12 psicólogos profesionales que atienden de manera gratuita todas las inquietudes de índole emocional, por medio de una línea de escucha que encontrarán los usuarios después de realizar la autovaloración, la cual pueden encontrar en el link http://nuevosrumbos.org/inquiry.

La Corporación Nuevos Rumbos, es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación y a la prevención de problemas socialmente relevantes como el consumo de drogas y la delincuencia, que afectan en particular a jóvenes y adolescentes en Colombia y en América Latina.