Cuatro extranjeros han tratado de salir del país con pruebas Covid adulteradas

Migración Colombia identificó a un ciudadano extranjero que alteró el resultado de su prueba PCR para poder abandonar el territorio nacional. El viajero fue detectado en la zona de emigración del Aeropuerto Internacional El Dorado, en un trabajo articulado entre Migración Colombia, Opain y la Secretaría de Salud de Bogotá.

El extranjero quedó a disposición de las autoridades de salud para verificar su condición médica, mientras se adelantan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Sin embargo, de acuerdo con Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, con este ya son cuatro los casos de extranjeros que buscaban salir del país con pruebas para covid-19 adulteradas.

"Tras conocerse la noticia de que personas inescrupulosas están dedicadas a la falsificación de resultados de pruebas para covid-19, hemos dado instrucciones a los directores regionales para que continuaran y aumentaran los esfuerzos con las autoridades sanitarias en la identificación de posibles pruebas falsas o adulteradas", manifestó Espinosa.

El jefe de la autoridad migratoria colombiana enfatizó en que "si bien la revisión, validación, identificación y aprobación de las pruebas para covid-19 presentadas por los viajeros están a cargo de las autoridades de salud en las diferentes terminales aéreas, la experticia y el conocimiento de los Oficiales de Migración Colombia en materia de documentología pueden servir de apoyo para la identificación de posibles documentos fraudulentos".

De acuerdo con el director de Migración Colombia, este tipo de conductas se constituyen como un hecho que pone en peligro la salud pública, razón por la cual se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades: "Este no es momento de bajar la guardia. El covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país".