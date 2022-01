Deltacron, la nueva variante de covid-19 detectada en Chipre

De acuerdo con un reporte de la prensa europea, recientemente las autoridades sanitarias de Chipre han notificado la presencia de una nueva versión del coronavirus. Según el informe de los especialistas de ese país europeo, se han detectado 25 contagios de una nueva infección sería la combinación de la variante delta y ómicron del coronavirus, por lo que se le ha denominado la variante 'deltacron'. Leondios Kostrikis, profesor de Biología de la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular, declaró para medios europeos que se hallaron evidencias de esta nueva combinación entre variantes del coronavirus. Vea también: Contagios por covid-19 en Colombia supera los 30.000 casos diarios Un informe emitido por la agencia Bloomberg, establece que el profesor Kostrikis precisó que esta nueva variante posee la firma genética de la variante ómicron junto a los genomas de la variante delta. El equipo de especialistas que trabaja con el profesor Kostrikis han precisado que los casos de variante deltacron se darían con más frecuencia entre pacientes hospitalizados por contagio de Covid-19. Mire además: Expertos británicos no creen necesario todavía aplicar cuarta dosis de vacunas anticovid Medios europeos establecieron que el hallazgo de esta nueva variante se produjo el pasado 7 de enero luego de que se analizaran muestras de 25 pacientes en el centro de datos internacional GISAID del Instituto Pasteur, entidad encargada de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe y el coronavirus. No obstante, los expertos aún no han indicado si esta nueva variante tendría una mayor capacidad de contagio, si es más letal o sí podría imponerse ante delta y ómicron.

